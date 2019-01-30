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Жители прикамского посёлка Таборы оказались в продуктовой блокаде

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поселок Таборы

Около сотни жителей в поселке Таборы Добрянского района оказались в блокаде. Единственный продуктовый магазин здесь закрыли, и теперь, чтобы купить обычный хлеб или что-то другое, люди вынуждены ходить пешком по 8 километров в одну сторону.

Единственная торговая точка вот уже месяца три как приказала долго жить.

Теперь жители поселка остались без хлеба, крупы, муки, макарон, спичек, мыла, туалетной бумаги и всего, что необходимо в повседневной жизни. Запасов хватает примерно на неделю, потом нужно снова отправляться в поход, только для того, чтобы с голоду не умереть.

Любовь Безматерных: "Потом два дня у нас отходняк, ноги болят, спина болит, голова болит, руки болят".

Частично выручает урожай картофеля, моркови. Кроме того, пока есть силы держать свинью, пару коров. А так было бы гораздо хуже.

Любовь Безматерных: "Молочко подоили - и сметана своя, творожок и маслице взобьём".

Ситуация, по сути, схожая, у всех жителей посёлка Таборы в Добрянском районе. Тем, у кого-то есть машина, полегче.

Торговая точка - большой контейнер - сейчас на замке. Если  идти за продуктами пешком - километров восемь до Вильвы, можно на электричке, но точно так же, говорят местные жители, такой поход за продуктами займёт не меньше, чем полдня.

собрание

Бывает, почтальон завезёт хлеба, но тоже нечасто, так что вопрос висит в воздухе. В районной администрации пояснили, что у предпринимателей, которые в Таборах работали, особой рентабельности не было. А заставить кого-то силой открыть здесь торговую точку не получится.

Зульфия Коврижных, заместитель главы Добрянского района: "На сегодняшний день пока предприниматели не соглашаются открывать данный торговый объект. Отпугивает, прежде всего, отдалённость населённого пункта, маленький розничный товарооборот".

Плюс никто из местных жителей не хочет работать продавцом, тем более не находится охотников из иногородних. Вот так и приходится обсуждать это на стихийных собраниях.

Глава Перемского поселения, куда входят Таборы, сообщил людям, что появился очередной претендент.

Юрий Чернышев, глава Перемского сельского поселения: "Буквально сегодня с ним по телефону говорил, он говорит, хорошо, давай вот я из Перми приеду. Сейчас там пока решает какие-то вопросы свои. Здесь утрясу, и поедем в Таборы, будем смотреть, как там, что разворачивать, как и что начинать".

Чем эти смотрины закончатся и когда состоятся, пока непонятно, так что радоваться рано, говорят жители посёлка. Пока обсуждения и переговоры идут, продукты заканчиваются, а кушать, как говорится, хочется всегда. Так что сумку в руки - и в очередную экспедицию. За едой.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.01.2019 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

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