Жильцам дома по ул. Революции 3/1 компенсируют затраты на аренду временного жилья

Ближайшие полтора месяца жильцы дома по улице Революции, 3/1 не смогут вернуться в свои квартиры. Об этом заявили в администрации Свердловского района Перми. Специалистами принято решение о полном обследовании здания. Сейчас подробно осмотрели технический этаж на чердаке, где обрушилось 8 плит. Всех жителей эвакуировали еще в воскресенье, тем не менее, под контролем спасателей они могли забрать свои вещи.

Как заявлено, параллельно с обследованием здания будет вестись восстановление повреждённых плит. Всего в многоэтажке зарегистрировано 257 человек. Пока большинство из них разместились у друзей и родных, 29 человек воспользовались услугами гостиницы. Всем предложили компенсировать затраты на аренду временного жилья.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Мы предлагаем жильцам компенсацию за съём жилых помещений. Сейчас проводится работа, как это финансово всё провести".