Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском университете выберут нового декана истфака

Жильцам дома по ул. Революции 3/1 компенсируют затраты на аренду временного жилья

смотреть видео

Революции 3/1

Ближайшие полтора месяца жильцы дома по улице Революции, 3/1 не смогут вернуться в свои квартиры. Об этом заявили в администрации Свердловского района Перми. Специалистами принято решение о полном обследовании здания. Сейчас подробно осмотрели технический этаж на чердаке, где обрушилось 8 плит. Всех жителей эвакуировали еще в воскресенье, тем не менее, под контролем спасателей они могли забрать свои вещи.

Как заявлено, параллельно с обследованием здания будет вестись восстановление повреждённых плит. Всего в многоэтажке зарегистрировано 257 человек. Пока большинство из них разместились у друзей и родных, 29 человек воспользовались услугами гостиницы. Всем предложили компенсировать затраты на аренду временного жилья.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Мы предлагаем жильцам компенсацию за съём жилых помещений. Сейчас проводится работа, как это финансово всё провести".

 

 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 30.01.2019 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском университете выберут нового декана истфака

Массовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройства

Участники конкурса «Учитель года 2019» проходят главное испытание

Корпоративный дух поддержит спартакиада

Село Таборы осталось без продуктов

В Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву

Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском университете выберут нового декана истфака

Обратите внимание

в Перми

Жильцам дома по ул. Революции 3/1 компенсируют затраты на аренду временного жилья

Ближайшие полтора месяца жильцы дома по ул.Революции, 3/1 не смогут вернуться в свои квартиры. Решено полностью обследовать здание.
30.01.2019 в 09:50

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

В Пермском университете выберут нового декана истфака

Среди претендентов лидирует кандидат политических наук, доцент Надежда Борисова.
30.01.2019 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, Образование

Массовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройства

В различные организации края по электронной почте поступили анонимные сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружены.
29.01.2019 в 22:10

Метки: в Перми, Происшествия, в Пермском крае, В России

Участники конкурса «Учитель года 2019» проходят главное испытание

Открытые уроки получились необычными и познавательными.
29.01.2019 в 17:28

Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудования

Прямая линия пройдет 31 января с 13 до 17 часов
29.01.2019 в 15:40

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

В России

Массовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройства

В различные организации края по электронной почте поступили анонимные сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружены.
29.01.2019 в 22:10

Метки: в Перми, Происшествия, в Пермском крае, В России

Дом на Революции: эксперты хранят молчание - жильцы строят версии

Из-за обрушения семи плит на техническом этаже из дома по Революции 3/1 эвакуировали 150 человек, сразу несколько из них заявили о трещинах в квартирах.
29.01.2019 в 08:50

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, В России

Саночники из Прикамья Татьяна Иванова и Владислав Южаков стали чемпионами мира

Владислав Южаков и Татьяна Иванова - воспитанники чусовской школы санного спорта.
29.01.2019 в 08:20

Метки: в Перми, В России, Спорт

Пережить киберпонедельник и не разориться

В России стартовал киберпонедельник — сутки глобальных распродаж в интернет-магазинах.
28.01.2019 в 17:43

Метки: в Перми, Общество, Экономика, В России

Телемост связал блокадников из четырех городов

27 января в стране отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Для пермяков этот день особый.
28.01.2019 в 15:22

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Жильцам дома по ул. Революции 3/1 компенсируют затраты на аренду временного жильяЖильцам дома по ул. Революции 3/1 компенсируют затраты на аренду временного жилья

Вести Кудымкар 29.01.2019Вести Кудымкар 29.01.2019

В Пермском университете выберут нового декана истфакаВ Пермском университете выберут нового декана истфака

Массовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройстваМассовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройства

В Губахе вынесли приговор убийце, которого разыскивали 20 летВ Губахе вынесли приговор убийце, которого разыскивали 20 лет

Участники конкурса «Учитель года 2019» проходят главное испытаниеУчастники конкурса «Учитель года 2019» проходят главное испытание

Корпоративный дух поддержит спартакиадаКорпоративный дух поддержит спартакиада

Село Таборы осталось без продуктовСело Таборы осталось без продуктов

В Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию ВеричевуВ Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву

Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудованияПермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудования

Краевую детскую больницу проверили на насекомыхКраевую детскую больницу проверили на насекомых

Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяцаГлава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в ГорьковкеАнтология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больницеПермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице

Во всех школах Перми сегодня отменили занятия во вторую сменуВо всех школах Перми сегодня отменили занятия во вторую смену

В Чердынском районе раскрыта преступная схема сбыта древесиныВ Чердынском районе раскрыта преступная схема сбыта древесины

Участникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собраниеУчастникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собрание

Подъезд многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцепленПодъезд многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцеплен

Грипп на порогеГрипп на пороге

Куда уходит детство?Куда уходит детство?

Массовая эвакуация в Перми. В ФСБ рассказали об анонимных сообщениях о минированииМассовая эвакуация в Перми. В ФСБ рассказали об анонимных сообщениях о минировании

Как успеть купить машину подешевле?Как успеть купить машину подешевле?

Молодым семьям помогут решить жилищный вопросМолодым семьям помогут решить жилищный вопрос

В Перми эвакуировали школу №102, универсам «Семья» и ряд других организацийВ Перми эвакуировали школу №102, универсам «Семья» и ряд других организаций

Блокада: и помнить страшно, и забыть нельзяБлокада: и помнить страшно, и забыть нельзя

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную