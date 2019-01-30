В Пермском университете выберут нового декана истфака

В Пермском классическом университете в рамках ученого совета выберут нового декана историко-политологического факультета. Кресло оказалось вакантным после того, как Игорь Кирьянов, руководивший истфаком с 1990 года, возглавил один из отделов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. На данный момент среди претендентов уверенно лидирует кандидат политических наук, доцент Надежда Борисова.