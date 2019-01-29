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Участники конкурса «Учитель года 2019» проходят главное испытание

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Учитель года

Участники конкурса "Учитель года 2019" сегодня проходят главное испытание. Это открытый урок для школьных педагогов и занятие для воспитателей. Все должно быть необычно и познавательно, поэтому кто-то предлагает совершить путешествие во времени, кто-то - создать новую настольную игру и правила к ней, а кто-то - изучить насекомых через увеличительное стекло.

Для заместителей директоров по воспитательной работе сегодня день дебатов. Номинация новая, всего в ней 10 участников. И по словам жюри, это свидетельствует о качественном сдвиге в системе образования - переходу от материально-технического оснащения учебных заведений к углубленной воспитательной работе.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 29.01.2019 в 17:28 в рубрике - Вести Пермь

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