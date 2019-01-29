Корпоративный дух поддержит спартакиада
Пермские нефтяники районного нефтепроводного управления компании «Транснефть» приняли участие в ежегодной зимней спартакиаде. Соревнования проходят в несколько этапов. Первый состоялся на горнолыжных склонах в Жебреях, где определяли лучших спортсменов региона. Победители получили шанс представлять Пермский край на зональном этапе, который пройдет в Татарстане.
Проверка экипировки и снаряжения, настройка креплений - самый важный момент перед съездом, от этого зависит не только безопасность лыжника или сноубордиста, но и качество спуска. По регламенту соревнований участники должны максимально быстро проехать через все препятствия на склоне.
Вот они самые активные и спортивные сотрудники компании «Транснефть – Прикамье». Несмотря на довольно морозную погоду, лыжники и сноубордисты не побоялись выйти на склон.
Сверкая кантами, один за другим спортсмены преодолевают дистанцию в пятьсот метров. У каждого есть две попытки. Александра Ляшкова и Алексей Едигарев к этим соревнованиям готовились с начала горнолыжного сезона, и результат не заставил себя ждать, к финишу они пришли быстрее всех, показав лучшее время.
Вести активный образ жизни для сотрудников «Транснефти» - дело привычное, в компании для этого созданы все условия, регулярно проходят спартакиады по летним и зимним видам спорта.
Александр Басов, председатель профкома Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»: "Мы стараемся поддерживать корпоративный дух, здоровый образ жизни и в таких соревнованиях, мероприятиях у нас формируется коллектив".
В Жебреях собрались сотрудники разных подразделений Пермского РНУ АО «Транснефть-Прикамье» из Перми, Лысьвы, Осы, Полазны. Всего на соревнования заявилось 20 человек, обладатели первых мест уже через неделю отправятся в город Лениногорск Республики Татарстан представлять Пермский край на более высоком уровне.
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