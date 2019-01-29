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Село Таборы осталось без продуктов
Поселок Таборы, скрывшееся в лесу Добрянского района, осталось без продуктов и вынуждено полностью перейти на натуральное хозяйство. Хотя сделать это посреди зимы будет проблематично.
Примерно 3 месяца назад торговая точка, в которой продавали продукты, закрылась, поскольку предприниматель посчитал ее нерентабельной. Сейчас люди вынуждены добывать продовольствие разными способами - те, у кого есть автомобили, выезжают в ближайшие населенные пункты, у кого автомобиля нет, отправляются за продуктами на электричке, но такой поход занимает полдня.
В населенном пункте проживают около 80 человек.
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