Село Таборы осталось без продуктов

Поселок Таборы, скрывшееся в лесу Добрянского района, осталось без продуктов и вынуждено полностью перейти на натуральное хозяйство. Хотя сделать это посреди зимы будет проблематично.

Примерно 3 месяца назад торговая точка, в которой продавали продукты, закрылась, поскольку предприниматель посчитал ее нерентабельной. Сейчас люди вынуждены добывать продовольствие разными способами - те, у кого есть автомобили, выезжают в ближайшие населенные пункты, у кого автомобиля нет, отправляются за продуктами на электричке, но такой поход занимает полдня.

В населенном пункте проживают около 80 человек.