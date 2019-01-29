В Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву

В Кунгуре на здании школы № 21 открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву. Именно здесь он начал серьезную спортивную карьеру. При участии в 187 турнирах он провел более 800 схваток, и ни с одного старта не возвращался без медали.

Под звуки аплодисментов открывали памятную доску Григорию Веричеву, спортсмену, чемпиону мира, четырехкратному чемпиону Европы, бронзовому призеру Олимпийских игр по дзюдо. Звучали они на его малой родине в Кунгуре.

Алексей Веричев, брат Григория Веричева: "Мама кунгурячка, она родилась здесь в Кунгуре, здесь у нас было родовое гнездо с малых лет".

Затем он переехал сначала в Свердловск, а после этого в Челябинск. Свою серьезную спортивную карьеру начинал в Кунгуре. Учился в школе № 21. В одном из спортивных залов он начинал бороться.

Алексей Золотарев, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского: "Это мероприятие имеет огромное значение с точки зрения патриотического воспитания, потому что дети, которые учатся в этой школе, проходя мимо и видя доску его достижений, дети должны стремиться. Это важно для воспитания подрастающего поколения".

За свою спортивную карьеру Григорий Веричев участвовал в 187 турнирах, провел более 800 схваток и выиграл 161 медаль различного достоинства. По некоторым данным, Григорий Веричев обладатель уникального рекорда: ни с одного старта в своей спортивной карьере борец не возвращался без медали.

Александр Смирнов, вице-президент федерации бокса Пермского края: "Это наша совместная инициатива, мы давно знакомы с Григорием Веричевым, и мы давно хотели это сделать".

Сегодня именем Веричева названа детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Челябинске. В память о борце ежегодно проводится Всероссийский турнир среди юниоров.