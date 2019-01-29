Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Село Таборы осталось без продуктов →

В Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву

смотреть видео

доска

В Кунгуре на здании школы № 21 открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву. Именно здесь он начал серьезную спортивную карьеру. При участии в 187 турнирах он провел более 800 схваток, и ни с одного старта не возвращался без медали.

Под звуки аплодисментов открывали памятную доску Григорию Веричеву, спортсмену, чемпиону мира, четырехкратному чемпиону Европы, бронзовому призеру Олимпийских игр по дзюдо. Звучали они на его малой родине в Кунгуре.

Алексей Веричев, брат Григория Веричева: "Мама кунгурячка, она родилась здесь в Кунгуре, здесь у нас было родовое гнездо с малых лет".

Затем он переехал сначала в Свердловск, а после этого в Челябинск. Свою серьезную спортивную карьеру начинал в Кунгуре. Учился в школе № 21. В одном из спортивных залов он начинал бороться.

Алексей Золотарев, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского: "Это мероприятие имеет огромное значение с точки зрения патриотического воспитания, потому что дети, которые учатся в этой школе, проходя мимо и видя доску его достижений, дети должны стремиться. Это важно для воспитания подрастающего поколения".

За свою спортивную карьеру Григорий Веричев участвовал в 187 турнирах, провел более 800 схваток и выиграл 161 медаль различного достоинства. По некоторым данным, Григорий Веричев обладатель уникального рекорда: ни с одного старта в своей спортивной карьере борец не возвращался без медали.

Александр Смирнов, вице-президент федерации бокса Пермского края: "Это наша совместная инициатива, мы давно знакомы с Григорием Веричевым, и мы давно хотели это сделать".

Сегодня именем Веричева названа детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Челябинске. В память о борце ежегодно проводится Всероссийский турнир среди юниоров.

 

 

Метки: Общество, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 29.01.2019 в 16:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице

Участникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собрание

Подъезд многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцеплен

Грипп на пороге

Куда уходит детство?

Как успеть купить машину подешевле?

Молодым семьям помогут решить жилищный вопрос


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Село Таборы осталось без продуктов →

Обратите внимание

в Перми

Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудования

Прямая линия пройдет 31 января с 13 до 17 часов
29.01.2019 в 15:40

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Причиной проверки стал ролик в Сети. Родители пожаловались тараканов и клопов в больнице.
29.01.2019 в 15:35

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Сегодня вечером жильцов дома приглашают на встречу в администрацию Свердловского района
29.01.2019 в 15:05

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

В библиотеке им. А. М. Горького прошла презентация проекта «20 век. Антология 5 чувств».
29.01.2019 в 15:00

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице

В сети появился видеоролик, снятый, как уверяют авторы, в отделении раннего возраста Пермской краевой детской клинической больницы.
29.01.2019 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

В России

Дом на Революции: эксперты хранят молчание - жильцы строят версии

Из-за обрушения семи плит на техническом этаже из дома по Революции 3/1 эвакуировали 150 человек, сразу несколько из них заявили о трещинах в квартирах.
29.01.2019 в 08:50

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, В России

Саночники из Прикамья Татьяна Иванова и Владислав Южаков стали чемпионами мира

Владислав Южаков и Татьяна Иванова - воспитанники чусовской школы санного спорта.
29.01.2019 в 08:20

Метки: в Перми, В России, Спорт

Пережить киберпонедельник и не разориться

В России стартовал киберпонедельник — сутки глобальных распродаж в интернет-магазинах.
28.01.2019 в 17:43

Метки: в Перми, Общество, Экономика, В России

Телемост связал блокадников из четырех городов

27 января в стране отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Для пермяков этот день особый.
28.01.2019 в 15:22

Метки: в Перми, В России, Общество

В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
28.01.2019 в 13:09

Метки: В России, Общество, Экономика, Деньги

Лента новостей RSS каналы

Корпоративный дух поддержит спартакиадаКорпоративный дух поддержит спартакиада

Село Таборы осталось без продуктовСело Таборы осталось без продуктов

В Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию ВеричевуВ Кунгуре открыли мемориальную доску чемпиону мира по дзюдо Григорию Веричеву

Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудованияПермская прокуратура проведет «прямую линию» по безопасному использованию внутридомового газового оборудования

Краевую детскую больницу проверили на насекомыхКраевую детскую больницу проверили на насекомых

Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяцаГлава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в ГорьковкеАнтология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больницеПермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице

Во всех школах Перми сегодня отменили занятия во вторую сменуВо всех школах Перми сегодня отменили занятия во вторую смену

В Чердынском районе раскрыта преступная схема сбыта древесиныВ Чердынском районе раскрыта преступная схема сбыта древесины

Участникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собраниеУчастникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собрание

Подъезд многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцепленПодъезд многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцеплен

Грипп на порогеГрипп на пороге

Куда уходит детство?Куда уходит детство?

Массовая эвакуация в Перми. В ФСБ рассказали об анонимных сообщениях о минированииМассовая эвакуация в Перми. В ФСБ рассказали об анонимных сообщениях о минировании

Как успеть купить машину подешевле?Как успеть купить машину подешевле?

Молодым семьям помогут решить жилищный вопросМолодым семьям помогут решить жилищный вопрос

В Перми эвакуировали школу №102, универсам «Семья» и ряд других организацийВ Перми эвакуировали школу №102, универсам «Семья» и ряд других организаций

Блокада: и помнить страшно, и забыть нельзяБлокада: и помнить страшно, и забыть нельзя

Грипп наступает: школам и детсадам Прикамья разрешили приостанавливать учебный процессГрипп наступает: школам и детсадам Прикамья разрешили приостанавливать учебный процесс

Отравились рабочие, разбиравшие в квартире пенсионерки мусорные завалыОтравились рабочие, разбиравшие в квартире пенсионерки мусорные завалы

Пермяки могут подготовиться к «Тотальному диктанту» на бесплатных курсахПермяки могут подготовиться к «Тотальному диктанту» на бесплатных курсах

Свой взгляд на Пермский ТЮЗСвой взгляд на Пермский ТЮЗ

На Каме провели уникальную операцию по буксировке дрейфующих судовНа Каме провели уникальную операцию по буксировке дрейфующих судов

Инвалиды смогут пройти обучение вождениюИнвалиды смогут пройти обучение вождению

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную