Глава Свердловского района: экспертиза дома на ул. Революции 3/1 займет полтора месяца

Глава Свердловского района г. Перми Андрей Усов в интервью «Вести Пермь» сообщил, что экспертиза дома по адресу ул. Революции 3/1 продлится еще минимум полтора месяца. Все это время жители не смогут вернутся в свои квартиры. Вся информация о дальнейших действиях будет сообщена жильцам сегодня в 19:00 на встрече в администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58).

Как уточнили в мэрии Перми, эксперты с кафедры строительного производства и геотехники Пермского национального исследовательского политехнического университета провели первичный осмотр и инструментальное обследование технического этажа, чердачных и подвальных помещений, квартир на 14 этаже. Площадь обрушения составила 75-80 кв. метров, 8 плит шириной до 1,5 метров сложились к центральной оси технического помещения.

В ближайшее время начнется полное инструментальное обследование строительных конструкций и грунта с участием экспертов из политехнического университета и ОАО «ВерхнекамТИСИз». Затем будет произведен демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. Это может занять до 1,5 месяца. На время работ в здании будет организована круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП.

На время проведения работ жителям дома будет предложена компенсация затрат на съем жилья, порядок возмещения сейчас прорабатывается. Информация будет сообщена дополнительно. С каждой семьей этот вопрос будет прорабатываться индивидуально в зависимости от состава семьи, сообщили в администрации города. Для оперативного информирования жителей дома в администрации Свердловского района создана круглосуточная горячая линия по телефону 244-46-00.

Напомним, в воскресенье 27 января всех жителей 14-этажного дома эвакуировали, поскольку на верхнем техническом этаже обрушились 7 плит потолочного перекрытия. Всего в доме зарегистрированы 257 человек, из них 35 детей. Большинство из них временно разместились у родственников и друзей, 29 человек заселились в гостиницу.

В настоящее время свободного доступа в дом нет. Подъезд многоэтажки по-прежнему оцеплен. Чтобы забрать необходимые вещи, люди предъявляют паспорта и заходят в свои квартиры в сопровождении спасателей.