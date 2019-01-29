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Антология пяти чувств, или Дегустация искусства в Горьковке

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Антология пяти чувств

В этом году каждый последний четверг месяца пермская библиотека имени Горького приглашает всех неравнодушных к искусству 20 века. Это будет своеобразный марафон, знакомящий с книжным наследием, музыкальными и театральными российскими шедеврами, пермскими фэшн-продуктами. Участниками проекта станут музыканты, художники, дизайнеры, модельеры, визажисты, кулинары, театральные и танцевальные коллективы, ювелирные и парфюмерные салоны. Мультижанровый проект назвали "Антология пяти чувств".

пять чувств

 

 Впервые на одной площадке  можно видеть, слышать, обонять, чувствовать и осязать триумф русского искусства в музыке, моде, кулинарии, танце и парфюмерии.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.01.2019 в 15:00 в рубрике - Вести Пермь

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