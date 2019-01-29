Краевую детскую больницу проверили на насекомых

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю приступило к санитарно-эпидемиологическому расследованию в связи с появлением в средствах массовой информации публикаций об обнаружении в краевой детской клинической больнице насекомых - клопов и тараканов. Ситуация находится на контроле Управления, информация о результатах и принятых мерах будет сообщена дополнительно.

Заместитель главного врача по медицинской части Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Шабунин прокомментировал ситуацию: "Вчера состоялась проверка Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Выходили специалист-эпидемиолог и энтомолог. Ни насекомых, ни грызунов, ни следов их жизнедеятельности обнаружено не было".