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Пермяки жалуются на клопов и тараканов в детской краевой больнице
Еще одна история, похоже, начинает приобретать формат скандала. В сети появился видеоролик, снятый, как уверяют авторы, в отделении раннего возраста Пермской краевой детской клинической больницы. По полу палаты ползет таракан. Мамочки провожают его в коридор. По их словам, насекомое не единственное.
И что еще больше пугает, так это наличие в комнате клопов. Авторы ролика демонстрируют одного из них. Пойманного кровососа предусмотрительно спрятали в стеклянную баночку, чтобы никого не покусал.
Редакция программы "Вести Пермь" ждет официальный комментарий от краевого Минздрава, но по предварительной информации, ведомство уже отреагировало на сигнал. Специалисты побывали в данном отделении с проверкой, насекомых не нашли, но на всякий случай провели дополнительную дезинсекцию.
На прошлой неделе чиновники минздрава занимались проверкой жалобы на клопов в детском отделении Лысьвенской больницы. Там клопов тоже не нашли, но обработку провели и пообещали не замалчивать выявленные в ходе проверки недочеты.
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