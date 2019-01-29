Участникам конкурса «Учитель года» предстоит провести родительское собрание

В Перми стартовал очный этап ежегодного конкурса педагогического мастерства «Учитель года». На звание лучшего претендуют 52 участника. В этом году впервые к состязаниям помимо учителей и воспитателей дошкольных учреждений присоединились психологи. Их работа будет выделена в отдельную номинацию. Самим учителям и воспитателям в этом году предстоит, и это новинка, провести родительское собрание с реальными родителями школьников. И уже по традиции всех ждут дебаты, методические семинары с коллегами и открытые уроки с учениками, на которых главными цензорами выступят, помимо жюри конкурсной комиссии, конечно, дети.

Елена Завьялова, преподаватель биологии и химии школы №145 г. Перми: "Открытый урок я провожу с использованием IT-технологий. Эти технологии мы будем использовать на уроке биологии. Тему урока я пока не разглашаю, поскольку через телевидение - это будет известно детям".