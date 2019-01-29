Подъезды многоэтажки по Революции 3/1 по-прежнему оцеплены

Эксперты пока не сделали весомых выводов о состоянии несущих конструкций пермского дома по Революции 3/1. Жители пока не могут вернуться в свои квартиры. Подъезды по-прежнему оцеплены. Чтобы забрать необходимые вещи, люди предъявляют паспорта и заходят в свои квартиры в сопровождении спасателей.



Напомним, в воскресенье жильцы услышали глухой удар, дом затрясло. Незамедлительно позвонили в МЧС. На место выехали пожарно-спасательные подразделения и скорая помощь, представители администрации города и края, электросетей и газовики. Решение об эвакуации было принято быстро - всего было эвакуировано 150 человек, из них 31 - ребенок. Никто из них не пострадал. В 14-этажном доме по ул. Революции 3/1 числятся 230 человек. После эвакуации жильцов временно разместили в здании гимназии №33. Здесь же был развернут оперативный штаб. О том, что людям некуда поехать, заявили полтора десятка человек. Их поселили в гостиницу на Бульваре Гагарина, остальные разъехались по друзьям и родственникам.