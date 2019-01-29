Грипп на пороге

С сегодняшнего дня в стационарах Перми и Пермского края вводится ограничение на посещение больных. В поликлиниках - масочный режим. Первый уровень противоэпидемиологических мероприятий задействован Роспотребнадзором. Как сообщается в постановлении главного санитарного врача, за последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в Пермском крае увеличилось на 4 тысячи. Всего зафиксировано более 23 тысяч случаев. Эпидемиологический порог превышен на 39 процентов - в крае и на 37 процентов - в Перми.

Пока карантин действует только в лечебных учреждениях, но руководителям школ и детских садов предписано строго следить за ситуацией в классе и при большом количестве заболевших вводить карантин незамедлительно.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, отметила: "В детских дошкольных организациях вводится утренний фильтр, для нас сейчас самое главное, чтобы больные дети не попали в коллективы, для того чтобы распространения заболеваемости не было".