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Куда уходит детство?

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бабушка на качелях

В социальных сетях появилось забавное видео, доказывающее, что если не любви, то детству уж точно все возрасты покорны. На кадрах, которые сняты в одном из дворов по проспекту Декабристов в Перми, запечатлено, как на качелях катается женщина преклонных лет. Старушка раскачивается от всей души, демонстрируя явно хорошее настроение.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.01.2019 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

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