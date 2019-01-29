Куда уходит детство?
В социальных сетях появилось забавное видео, доказывающее, что если не любви, то детству уж точно все возрасты покорны. На кадрах, которые сняты в одном из дворов по проспекту Декабристов в Перми, запечатлено, как на качелях катается женщина преклонных лет. Старушка раскачивается от всей души, демонстрируя явно хорошее настроение.
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