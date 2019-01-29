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Как успеть купить машину подешевле?

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Январские скидки объявили автосалоны Перми. Говорят, цены вот-вот вырастут. Во-первых, увеличились налоги, во-вторых - стоимость страховки. Как успеть купить машину подешевле?

В январе Центробанк расширил тарифный коридор по обязательной автогражданке - максимальную и минимальную планку раздвинули на 20%, раньше было 10. Полина Капитонова перед покупкой автомобиля учла и этот факт, часть страховых автоматически подняли базовый тариф на ОСАГО, а это всё же небольшой, но плюс к стоимости владения автомобилем.

Полина Капитонова: "Я никогда не рассматривала Рапид, как автомобиль мечты, но друзья уговорили, съездить на тест-драйв, и я не хочу даже выходить из него".

А можно и не выходить, в «Прага Моторс» есть возможность приобрести уже подготовленный автомобиль со всеми документами прямо из салона. Доступный и комфортный "Рапид", оснащённый почти всеми возможными техноновинками. К практической стороне можно отнести тип кузова лифтбэк - 530 литров пространства после сложения сидений увеличиваются в три раза, будет уже, что называется, на номерах.

Егор Щербов, руководитель отдела продаж автосалона «Прага Моторс»:"На данный момент у нас осталось всего 20 автомобилей 2018 года выпуска, которые вы можете приобрести с выгодой до 180 тысяч рублей. В отделе кредитования вас ждут приятные сюрпризы, процентная ставка начинается от 3% годовых, комплектация автомобиля есть под всё ваши пожелания".

Но если история с ОСАГО это больше про выбор, то из-за повышения НДС с 18 до 20% с покупкой автомобиля затягивать не стоит. Здесь выбор ограничен количеством автомобилей. С середины декабря более двух десятков компаний подняли цены на свои модели, причем абсолютное большинство обновили прайс-листы сразу после нового года.

Как ещё можно сэкономить на покупке автомобиля? Стоит обратить внимание на автосалоны, где есть так называемое дооснащение будущего транспорта. Например, комплект зимних колес на оригинальных дисках.

Полина Капитонова свой выбор сделала. "Рапид" обошелся на 140 тысяч дешевле. Сумму вычли из итоговой стоимости. Предложение действует до конца января. Никаких заморочек с регистраций: Пришел. Увидел. Поехал.

 

Метки: в Перми, Общество, Реклама

Опубликовано: 29.01.2019 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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