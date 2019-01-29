Молодым семьям помогут решить жилищный вопрос

За счет субсидий от государства свои жилищные условия в наступившем году смогут улучшить 1 176 молодых семей Прикамья. Об этом заявили в краевом Министерстве социального развития. На новую квартиру из бюджета можно получить от 10 до 35 процентов. Кому положены льготы?

Алексей и Маргарита Ярошевич стала участником программы «Молодая семья», когда деньгами из федерального, краевого и муниципального бюджетов в размере 35 процентов от средней стоимости жилья поддерживают пермяков. Однако это ещё не всё - со своей стороны регион также предлагает финансовую помощь.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Дополнительно мы в регионе ввели форму поддержки социальной выплаты в размере 10 процентов, одни из немногих, кто программу поддерживает ещё и дополнительно за счёт краевого бюджета отдельно".

Речь идёт о тех семьях, кто в силу разных причин, например, возраста, не смогли стать участниками федерального направления программы.

В 2018 году поддержку получили 1120 молодых семей, из них выплату в 35 процентов получили 247, а краевую десятипроцентную - 873 семей. В планах на 2019 год поддержать почти 1200 семей, из них 35 процентов - это 208, а 10 процентов - 968 семей.

Социальную выплату можно использовать следующим образом. Например, оплатить первоначальный взнос или договор купли-продажи жилья, погасить остатки долга по ипотеке - всё то, что связано с улучшением жилищных условий.

Более подробно всё можно узнать на сайте регионального Министерства социального развития, где каждая молодая семья найдёт для себя массу полезной информации.