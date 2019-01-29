Блокада: и помнить страшно, и забыть нельзя

Во Дворце молодежи состоялся памятный концерт, посвященный 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Из северной столицы в Прикамье было эвакуировано 379 тысяч человек. Также в Пермской галерее спрятали 26 тысяч экспонатов Русского музея.

Картошку, даже гнилую, Виктор Рассохин до сих пор не выбрасывает, стараясь употребить. Именно она спасала в самое голодное время. Зимой 1942 года 3-летний мальчик собирал клубни на заброшенных огородах, в тех местах, где разрывались снаряды. Отец воевал, мать работала на заводе, старшая сестра Маша умерла от голода.

Виктор Рассохин, пережил 872 дня блокады Ленинграда: "В основном мирное население от голода погибло, от снарядов не так. Ко всему можно привыкнуть, если почти привыкли к голоду, что там эта сирена".

Из блокадного Ленинграда в Молотовскую область эвакуировали 379 тысяч человек, из них почти 10 тысяч детей. Напуганных, больных, потерявших родителей. Документы из Пермского архива хранят об этом память.

Рядовой Николай Варушкин участвовал в эвакуации ленинградцев зимой 1942-го. «Дорога жизни» через застывшее Ладожское озеро - была единственной связью с большой землей. В память об отце у Елены Николевны остался военный билет и водительское удостоверение.

По «Дороге жизни» из Ленинграда вывозили и бесценные шедевры живописи. «Последний день Помпеи», «Заседание государственного совета», «Бурлаки на Волге» и еще 26 тысяч экспонатов Русского музея хранились в Пермской галерее.

В 1942 году ленинградский художник Оболенский запечатлел людей искусства за работой в эвакуации. Коллекция графики насчитывает 60 рисунков.

«Циничная и наглая блокада, что оглядев меня вчера, спросил случайный встречный - Вы из Ленинграда?». Эти строки написал известный поэт Анатолий Д`Актиль. Он был эвакуирован в Молотов уже смертельно больным. Он ушел из жизни в ноябре 1942, ему не было и 50.

На Егошихинском кладбище установлен мемориал, в той его части, где покоятся более 100 ленинградцев, эвакуированных в годы войны, сегодня здесь живые цветы.

На лацкане пиджака две главные медали - «блокадникам» и «летчику гражданской авиации» - больше 20 тысяч часов в небе. В своей квартире Виктор Рассохин собирается на ежегодную встречу с блокадниками - в Перми организован памятный концерт. Их осталось 129 человек.