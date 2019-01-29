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Отравились рабочие, разбиравшие в квартире пенсионерки мусорные завалы
При расчистке захламленной от пола до потолка квартиры на ул. Крупской отравились двое человек. С начала прошлой недели успели убрать мусор в прихожей и ванной комнате.
Как сообщают в отделе ЖКХ Мотовилихинского района, из квартиры вывезли уже несколько грузовых машин с бытовыми отходами. Некоторые из них оказались опасными.
УК "Наш дом": "В квартире свалены разные вещи, включая удобрения, отраву для грызунов. Эти средства владелица квартиры хотела использовать на даче. За годы, которые вещества лежали в куче вещей, они успели разложиться. В результате те, кто работал непосредственно в квартире, доставали оттуда вещи, надышались этими ядами и отравились, несмотря на то что были в респираторах. Сейчас они на больничном".
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