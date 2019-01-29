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На Каме провели уникальную операцию по буксировке дрейфующих судов

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 операция

На Каме завершилась уникальная операция по вытаскиванию вмерзших в лед теплохода и дебаркадера с двумя катерами. Судна оторвались от пристани на Речном вокзале в прошлый вторник. Был угроза, что неуправляемые суда могут врезаться в опоры Коммунального моста.

Уникальная аварийно-спасательная операция, которая проходила в течение всего дня в районе Коммунального моста, завершилась.

штаб

Оперативный штаб, который координировал всю аварийно-спасательную операцию, был развернут на территории городского пляжа. В вызволении из ледяного плена участвовали силы городской и краевой службы спасения, МЧС. Также в работе помогала уникальная техника.

В первой половине дня шлюзовая баржа прошла по всему маршруту от Пермской набережной и до места стоянки в речном Порту Пермь, проводя ледовую разведку. Сложность состояла в том, что судно, принадлежащее Пермскому речному училищу, дало крен и в любой момент могло затонуть в зоне руслового хода, поэтому его снимали первым.

бинокль

Сергей Сергеев, руководитель ФБУ «Администрация «Камводпуть»: "Обкололи, взяли его на буксир, сформировали караван и увели".

Судно доставили на плавучую стоянку Пермского речного порта. Из-за этого на 30 минут пришлось закрыть Камский мост для движения.

Планируется, что спасенные из ледового плена суда продолжат зимовку в затоне речного порта «Пермь», а весной после ремонтов отправятся к местам стоянки.

 

 

 

 

Артем Казин

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 29.01.2019 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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