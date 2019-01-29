Дом на Революции: эксперты хранят молчание - жильцы строят версии

В Перми прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решалась дальнейшая судьба дома на Революции, 3/1. Здесь обрушились семь плит так называемого технического этажа на чердаке. В срочном порядке из здания эвакуировали всех жителей. Сегодня людей пускали в квартиры только для того, чтобы забрать личные вещи и домашних питомцев.

Эксперты хранят молчание, потому жильцы строят свои версии произошедшего. Из дома эвакуировали 150 человек, сразу несколько из них заявили о трещинах в квартирах.

Людмила Попова, житель дома по ул. Революции 3/1: "Есть трещина от пола до потолка. Она появилась очень давно, когда строился мост в Мотовилиху".

И это только одна из версий, которые стали бурно обсуждать после обрушения перекрытий верхнего, технического, этажа. В 2011 году власти уже расселяли жителей соседнего дома - по адресу Революции, 3/2. Там были обнаружены опасные изменения в фундаменте. Однако здание, оказавшееся в центре внимания на этот раз, совсем другой серии и года постройки, - рассказывает живущий здесь заслуженный строитель России Назым Шириазданов. Прокомментировал он и версию одного из интернет-пользователей - мол, всё случилось из-за незаконной перепланировки на 11-м этаже.

Назым Шириазданов, житель дома по ул. Революции 3/1, заслуженный строитель России: "Дом каркасный, стены вообще не несущие, их можно как угодно переставить - ни на целостность здания, ни на нагрузки они не влияют. Может, где-то грунты чуть-чуть походили".

Сейчас двор практически пустой, около подъезда дежурит полиция. В сопровождении жильцы могут подняться в свои квартиры, чтобы забрать свои вещи. А наверху тем временем идёт обследование.

Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий местность в районе средней дамбы исследовал задолго до ЧП. Телефон начальника инженерно-геологического отдела разрывается с самого утра. Выводы предварительные, тем не менее, это уже четвертая версия произошедшего.

Владимир Флотский, начальник инженерно-геологического отдела «ВерхнекамТИСИз», почётный строитель России: "Дом далеко довольно-таки от склона, поэтому влияние склона вряд ли. А то, что упало наверху плита, я считаю, это строительная недоработка".

По состоянию на 20.00 официальных итогов экспертизы так и не появилось. Горячую линию для жителей перевели в круглосуточный режим. Сюда уже поступило 140 звонков. Точное время, когда люди смогут вернуться в свои квартиры, пока не сообщают. 228 человек разместились у друзей и родных, 29 временно живут в гостинице.

Похожих ЧП в Перми за последние годы было зафиксировано два. В 2015-м рухнула часть дома по адресу Куйбышева, 103. Квартир тогда лишились 8 семей, 2 человека погибли, трое пострадали. Экспертиза показала, что причиной всего стала неправильная эксплуатация здания. Позже директору управляющей компании "Моторостроитель" назначили наказание 5 лет лишения свободы, а дом восстановили. В 2016 году на Петропавловской, 14 из-за угрозы обрушения приняли решение сносить дом. Тогда расселили 168 человек.