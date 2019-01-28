В Перми представили бард-оперу про трогонтериевого слона

Константин Завалин и "Оркестр звериного стиля" представили бард-оперу "Трогонтериевый слон - Суперкости".

Одна из первых композиций про трогонтериевого слона была написана пермским музыкантом Константином Завалиным еще в 2013 году в одной из экспедиций Краеведческого музея в Оханский район. Песня быстро разлетелась по Интернету и стала популярной. Завалин решил не останавливаться на достигнутом и создал целую бард-оперу по мотивам палеонтологических раскопок уже 2018 года.

Бард-опера «Трогонтериевый слон - суперкости» - это 10 композиций с элементами авторской песни. В ней есть шесть персонажей, чьи образы списаны с реальных участников раскопок.

Само музыкальное произведение состоит из историй об одном дне из жизни палеонтологического отряда. Для зрителей его исполнил автор песен Константин Завалин и "Оркестр звериного стиля".

Краеведческий музей проводит раскопки в Оханском районе с 2012 года. В этом году была обнаружена уникальная находка - трехметровый бивень, которому более двухсот тысяч лет. Всего за время экспедиций удалось найти больше половины скелета древнего слона. В планах продолжить раскопки и в следующем году, так что не исключено, что поклонников археологии и палеонтологии ждут новые музыкальные произведения.