Пережить киберпонедельник и не разориться

Сегодня ночью в России стартовал киберпонедельник - сутки глобальных распродаж в интернет-магазинах. Провозглашается, что товары и даже услуги можно будет приобрести по максимально выгодным ценам. Однако, как предостерегают эксперты, перед покупкой диковинных экземпляров, стоит изучить цены на данный товар в иных магазинах. Часто распродажами пользуются мошенники.