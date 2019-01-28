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Пережить киберпонедельник и не разориться
Сегодня ночью в России стартовал киберпонедельник - сутки глобальных распродаж в интернет-магазинах. Провозглашается, что товары и даже услуги можно будет приобрести по максимально выгодным ценам. Однако, как предостерегают эксперты, перед покупкой диковинных экземпляров, стоит изучить цены на данный товар в иных магазинах. Часто распродажами пользуются мошенники.
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