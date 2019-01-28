В Перми стартовал очный этап конкурса «Учитель года»

В Перми стартовал очный этап ежегодного конкурса педагогического мастерства "Учитель года". К концу недели уже должны стать известны имена победителей.

Участие в самом зрелищном этапе принимают 53 педагога города. Лучших определят в пяти номинациях: «Заместитель директора по воспитательной работе», «Классный руководитель», «Учитель», «Педагог дошкольного образовательного учреждения», Социально-педагогическая номинация.

Всем конкурсантам предстоит провести открытый урок, поучаствовать в дебатах и мастер-классах и даже провести родительское собрание. Творческие испытания стартовали 28 января и завершатся 1 февраля.