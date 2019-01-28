Cотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»

В Перми сотрудники ГИБДД все выходные ловили пьяных за рулем. Мероприятия прошли на территории Ленинского и Свердловского районов краевой столицы. Итог : 33 водителя были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 13 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 5 управляли транспортным средством, будучи уже лишенными прав. Машины нарушителей эвакуированы на штраф-стоянку, а опасные водители направлены в спецприемник для административно арестованных.