Предполагаемый виновник серьезного ДТП сдался полиции





Пермские полицейские сообщают, что предполагаемый виновник серьезного ДТП на трассе Пермь - Березники, сдался стражам порядка в Добрянке.

Речь о субботней аварии близ села Романово. ВАЗ 12 модели ранним утром протаранил сразу два мини-грузовика. Несмотря на то, что отечественная легковушка получила серьезные повреждения, ее водитель остался невредим. А вот трое его пассажиров были буквально при смерти. Все они молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет. Неизвестно, по каким причинам виновник аварии бросил своих товарищей и с места ДТП убежал. Спустя сутки он сам пришел к полицейским в Добрянке. Других подробностей не сообщается.