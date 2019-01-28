← О сроках возвращения жильцов в дом с рухнувшими перекрытиями пока не сообщается
Предполагаемый виновник серьезного ДТП сдался полиции
Пермские полицейские сообщают, что предполагаемый виновник серьезного ДТП на трассе Пермь - Березники, сдался стражам порядка в Добрянке.
Речь о субботней аварии близ села Романово. ВАЗ 12 модели ранним утром протаранил сразу два мини-грузовика. Несмотря на то, что отечественная легковушка получила серьезные повреждения, ее водитель остался невредим. А вот трое его пассажиров были буквально при смерти. Все они молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет. Неизвестно, по каким причинам виновник аварии бросил своих товарищей и с места ДТП убежал. Спустя сутки он сам пришел к полицейским в Добрянке. Других подробностей не сообщается.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
О сроках возвращения жильцов в дом с рухнувшими перекрытиями пока не сообщается
Плавучую пристань и теплоход «Иртыш» вызволяют из ледяного плена
Телемост связал блокадников из четырех городов
Пермь на три дня стала российской столицей фламенко
В Прикамье подводят первые итоги «мусорной» реформы
Ленинградское братство: в Перми отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
Перекрытия многоэтажки на ул. Революции, 3/1 обследуют эксперты
Цифровое будущее: Россия прирастает «Умными городами»
Испортил дорогу - заплати штраф
Добавить комментарий: