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О сроках возвращения жильцов в дом с рухнувшими перекрытиями пока не сообщается
Во временно расселённом доме по улице Революции началось обследование технического этажа, где накануне обрушились перекрытия. Тем временем люди начали приходить за вещами и документами - свободного доступа нет, но подняться в свои квартиры они могут в сопровождении ответственных лиц. В доме зарегистрировано 257 человек, большинство временно разместились у родственников, 29 человек заселились в гостиницу. Как рассказывают жильцы, состояние стен дома и ранее вызывало опасения.
Михаил Плотников, житель до по ул.Революции 3/1: «Трещины, честно сказать, давно здесь, то есть обои поклеишь - и идут трещины".
Сегодня рано утром в администрации Свердловского района состоялось расширенное совещание с участием министерства безопасности, МЧС, управления капитального строительства и экспертов. Задача на ближайшее время - закрепить перекрытия и провести обследования. О сроках возвращения жильцов в квартиры пока не сообщается.
Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г.Перми: «Сейчас идёт инструментальное обследование, эксперты поднялись на технический этаж, проверили подвальное помещение. Результаты предварительные будут к вечеру".
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