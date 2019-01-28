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О сроках возвращения жильцов в дом с рухнувшими перекрытиями пока не сообщается

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Революции 3/1

Во временно расселённом доме по улице Революции началось обследование  технического этажа, где накануне обрушились перекрытия. Тем временем люди начали приходить за вещами и документами - свободного доступа нет, но подняться в свои квартиры они могут в сопровождении ответственных лиц. В доме зарегистрировано 257 человек, большинство временно разместились у родственников, 29 человек заселились в гостиницу. Как рассказывают жильцы, состояние стен дома и ранее вызывало опасения.

Михаил Плотников, житель до по ул.Революции 3/1: «Трещины, честно сказать, давно здесь, то есть обои поклеишь - и идут трещины".

Сегодня рано утром в администрации Свердловского района состоялось расширенное совещание с участием министерства безопасности, МЧС, управления капитального строительства и экспертов. Задача на ближайшее время - закрепить перекрытия и провести обследования. О сроках возвращения жильцов в квартиры пока не сообщается.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г.Перми: «Сейчас идёт инструментальное обследование, эксперты поднялись на технический этаж, проверили подвальное помещение. Результаты предварительные будут к вечеру". 

 

Метки: Происшествия, в Перми

Опубликовано: 28.01.2019 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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← Плавучую пристань и теплоход «Иртыш» вызволяют из ледяного плена

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