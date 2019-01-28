Плавучую пристань и теплоход «Иртыш» вызволяют из ледяного плена

На Каме начались работы по извлечению плавучей пристани и теплохода «Иртыш» из ледяного плена. Штаб, который руководит работами, расположился на городском пляже, рядом с Коммунальным мостом.

Принято решение с помощью баржи пройти по льду от места стоянки в грузовом порту Пермь-1 и до Коммунального моста, расчистить коридор и уже завтра отбуксировать оба судна. Ледовая обстановка позволяет это сделать. Плавучую пристань и теплоход оторвало от места швартовки на прошлой неделе. Суда остановились в опасной близости от опоры моста.