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Плавучую пристань и теплоход «Иртыш» вызволяют из ледяного плена
На Каме начались работы по извлечению плавучей пристани и теплохода «Иртыш» из ледяного плена. Штаб, который руководит работами, расположился на городском пляже, рядом с Коммунальным мостом.
Принято решение с помощью баржи пройти по льду от места стоянки в грузовом порту Пермь-1 и до Коммунального моста, расчистить коридор и уже завтра отбуксировать оба судна. Ледовая обстановка позволяет это сделать. Плавучую пристань и теплоход оторвало от места швартовки на прошлой неделе. Суда остановились в опасной близости от опоры моста.
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