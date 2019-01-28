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Телемост связал блокадников из четырех городов

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Эхо блокады

27 января - День воинской славы России. 27 января 1944 года в Ленинграде в восемь вечера 324 орудия дали 24 залпа. Это был салют в честь полного освобождения города от фашистской блокады. О возникшей в военное время связи двух городов - Ленинграда и Перми - сказано уже очень много. Она не прервалась до сих пор. Поэтому этот памятный день для пермяков особый.

Людмила Хотеевна рассказывает свою историю. Должна была пойти в школу, но семью эвакуировали из блокадного Ленинграда. Детей осажденного города развозили по всей стране. Телемост, организованный к 75-й годовщине снятия блокады, - возможность пообщаться с земляками.

Людмила Кабакова: "Это наше братство блокадников, и так как уже никаких ни родственников, ни родных уже нет, естественно, повстречать ленинградца, хотя бы визуально, дорогого стоит".

В видеозвонке участвуют четыре города: Санкт-Петербург, Пермь, Севастополь и белорусская Орша. Сначала официальные поздравления, а после общение самих блокадников. В пермском зале школьники и студенты, пожалуй, те, кому сегодня особенно необходимо знать и помнить те трагические для страны дни.

Сергей Яшкин, Герой Российской Федерации: "Наши солдаты, уроженцы Пермской, Молотовской области, наши знаменитые лысьвенские каски, наши знаменитые мотовилихинские орудия, все это сыграло огромную роль, как и в Великой Отечественной войне, так и в прорыве и снятии блокады Ленинграда".

Эхо блокады

872 дня длилась блокада Ленинграда. Все это время в Пермском крае работали предприятия, эвакуированные из осажденного города. Телефонный завод, пороховой, электромеханический, завод оптического стекла. Всего 16 предприятий из Ленинграда.

За годы войны Пермский край, а тогда Молотовская область, приняла 145 различных предприятий, 53 завода разместились на территории города Перми.

Фонды Русского музея, труппу Мариинского театра эвакуировали в Пермь, и такое стечение обстоятельств наложило отпечаток на всю последующую жизнь города. Около 380 тысяч человек приехали в Прикамье.

Михаил Нечаев, кандидат исторических наук: "У нас в это время были 30-градусные морозы, все жители Пермского края собирали теплые вещи для того, чтобы одеть детей, распределить их по интернатам".

Нынешний телемост для детей блокады это не только возможность пообщаться друг с другом, это еще и повод напомнить молодому поколению о героических страницах истории страны и роли Перми в этой истории.

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 28.01.2019 в 15:22 в рубрике - Вести Пермь

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