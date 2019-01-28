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Пермь на три дня стала российской столицей фламенко
На три дня Пермь стала российской столицей фламенко. Здесь прошел 3-й всероссийский фестиваль «Flamenco weekend-2019». Как страстный испанский танец приживается в тысячах километров от своей исторической родины?
Вокруг света за один день. Такое путешествие совершает Полина несколько раз в неделю. Утром у девочки карате, традиционное для Японии, дальше уроки в российской школе и вечером заканчивает испанским фламенко.
Наталья – врач-стоматолог с тридцатилетним стажем. Казалось бы, совсем ничего общего, медицина и танцы. Оказывается, все совершенно наоборот.
Наталья Зимина, врач-стоматолог: "Тут замечательная разминка для кистей, у нас здесь на работе очень мелкая моторика задействована, и когда делаешь фларео, работают те мышцы, которые не работают ни в одном фитнесе".
Фламенко - это традиционный испанский танец страсти и любви. Но танцоры говорят - это целая драма, в которой можно рассказать о своих чувствах, выразить любое настроение.
Алена Трунова, организатор фестиваля «Flamenco weekend-2019»: "Порядка 100 участников из разных городов России, коллективы из Москвы из Кирова, из Ижевска, также в этот раз присоединяется поселок Гайны Пермского края".
Фестиваль «Flamenco weekend» проводится уже в третий раз. Свое понимание фламенко представляют 15 коллективов и отдельно их руководители.
Так сложилось, что в российском фламенко нет - или почти нет - мужских танцевальных партий, а всех танцовщиков страны можно пересчитать по пальцам двух рук. Именно поэтому участники фестиваля называют его большим девичником.
Организаторы утверждают, на фестивале, который проходит в частной филармонии «Триумф» интересно всем, вне зависимости от пола и уровня хореографической подготовки.
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