В Прикамье подводят первые итоги «мусорной» реформы

Уже через неделю жители Пермского края начнут получать первые квитанции с новыми суммами за вывоз мусора. Этого может и не случиться. Тогда отдельную строчку нужно искать в обычной платежке. Уже известно, что стоимость услуги увеличилась. Как изменится графа "Итого" в коммунальном бюджете каждой семьи - узнаем совсем скоро. А пока каждый может составить свое представление о том, как работает новая схема, когда за мусор отвечает один оператор. Прогнозируемого некоторыми коллапса не случилось. Это уже большой плюс. Кое-где вообще никаких изменений: мусор как забирали регулярно, так и забирают. А местами за месяц разгребли завалы, которые копились годами.

В прошлом году жители села Култаево из-за мусорной проблему даже обращались в прокуратуру. Приятное удивление вызвала картина после Нового года. С приходом новых правил и единого регионального оператора, который теперь занимается всеми «мусорными» вопросами, контейнеры вывозят три раза в неделю. А если требуется, машины выходят и в дополнительные рейсы.

Ирина Бушурова, заместитель директора ООО «Чистый город-МК»: "В границах Култаевского поселения мы обслуживаем 12 населенных пунктов и ежедневно вывозим отходы с 60 площадок. В случае поступления сигнала о переполнении незамедлительно на него реагируем".

С 1 января вывоз и утилизация мусора из жилищной услуги перешли в коммунальную. Новую строчку в квитанциях жители увидят уже в феврале. Тариф теперь единый для всех - 3840 рублей за тонну мусора. По словам оператора «Теплоэнерго», такая реформа была необходима. В Прикамье 25% мусора выбрасывалось в лес.

Одно из главных условий работы перевозчика в том, что все машины должны быть оснащены специальной системой ГЛОНАСС. Это позволяет операторам в ежеминутном режиме отслеживать, где находится машина и быть уверенным, что мусор доставляется до полигона.

За праздничную неделю на горячую линию поступило 752 вопроса. Жалобы старались отрабатывать в короткие сроки, впрочем, как и сейчас. Колл-центр работает в прежнем режиме и все чаще принимает положительные звонки.

Пока новая схема отлаживается, колл-центр будет работать в постоянном режиме.