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Ленинградское братство: в Перми отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда

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Годовщина полного снятия блокады Ленинграда

В Перми возложением цветов и венков отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Прикамье в годы Великой Отечественной войны стала второй родиной для многих жителей северной столицы. Немало их живет в Перми и до сих пор. Легендарное Пермское хореографическое училище своим появлением в Перми тоже обязано блокаде Ленинграда. 27 января вспоминали тех, кто покинуть заблокированный фашистами Ленинград не смог.

Несмотря на 20-градусный мороз, почтить памятную дату пришли многие. Школьники, студенты, политики и чиновники, конечно, дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда и оставшиеся жить в Прикамье. К слову, некоторые молодые люди даже без подсказок сегодня могут назвать точное количество дней, что длилась осада города на Неве - 872 дня, столько длилась блокада Ленинграда.

380 тысяч человек были эвакуированы в Прикамье, 12 тысяч из них это как раз дети. На сегодняшний день в Перми проживает 116 человек, которые когда-то преимущественно дошколятами приехали из города на Неве в город на Каме.

Пермь - в то время Молотов-  приняла и эвакуированные предприятия. Телефонный завод, пороховой, электромеханический, завод оптического стекла. Всего 16 предприятий из Ленинграда. 145 со всего Советского Союза. По железной дороге увозили и станки и людей - в глубь страны, в безопасное место.

Кстати, дети блокады сегодня называют себя Ленинградским братством. 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.01.2019 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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