← В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
Ленинградское братство: в Перми отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда
В Перми возложением цветов и венков отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Прикамье в годы Великой Отечественной войны стала второй родиной для многих жителей северной столицы. Немало их живет в Перми и до сих пор. Легендарное Пермское хореографическое училище своим появлением в Перми тоже обязано блокаде Ленинграда. 27 января вспоминали тех, кто покинуть заблокированный фашистами Ленинград не смог.
Несмотря на 20-градусный мороз, почтить памятную дату пришли многие. Школьники, студенты, политики и чиновники, конечно, дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда и оставшиеся жить в Прикамье. К слову, некоторые молодые люди даже без подсказок сегодня могут назвать точное количество дней, что длилась осада города на Неве - 872 дня, столько длилась блокада Ленинграда.
380 тысяч человек были эвакуированы в Прикамье, 12 тысяч из них это как раз дети. На сегодняшний день в Перми проживает 116 человек, которые когда-то преимущественно дошколятами приехали из города на Неве в город на Каме.
Пермь - в то время Молотов- приняла и эвакуированные предприятия. Телефонный завод, пороховой, электромеханический, завод оптического стекла. Всего 16 предприятий из Ленинграда. 145 со всего Советского Союза. По железной дороге увозили и станки и людей - в глубь страны, в безопасное место.
Кстати, дети блокады сегодня называют себя Ленинградским братством.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ
Перекрытия многоэтажки на ул. Революции, 3/1 обследуют эксперты
Цифровое будущее: Россия прирастает «Умными городами»
Испортил дорогу - заплати штраф
Из Перми в Китай: как работает новый воздушный мост
Мост-дублер через реку Чусовую возведут в 2021 году
Вести Пермь. События недели 27.01.2019
В Прикамье возвращается мягкая зима
Банк России начинает запуск системы быстрых платежей
Экспертная комиссия ведет обследование многоэтажки, в которой обрушились перекрытия
Добавить комментарий: