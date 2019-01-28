Банк России начинает запуск системы быстрых платежей

Банк России в тестовом режиме начинает запуск системы быстрых платежей. В пилотном проекте участвуют пока 12 банков, в течение месяца они будут работать с ограниченным числом клиентов. Планируется, что система позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты через любые банки.