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Банк России начинает запуск системы быстрых платежей
Банк России в тестовом режиме начинает запуск системы быстрых платежей. В пилотном проекте участвуют пока 12 банков, в течение месяца они будут работать с ограниченным числом клиентов. Планируется, что система позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты через любые банки.
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