На Чусовском мосту столкнулись фуры
Движение на Чусовском мосту и прилегающих автотрассах до позднего вечера было затруднено. В районе 15 часов здесь столкнулись два большегруза. На ликвидацию последствий выехали ГИБДД и спасатели, одного из водителей пришлось буквально выпиливать из кабины. Сейчас оперативные службы выясняют причины, по предварительной информации, пострадали оба водителя. После столкновения для движения автомобилей оставалась свободной только одна полоса, так что практически сразу образовалась серьезная пробка.
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