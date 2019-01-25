Пермяки подружились с белками
В Перми на углу улиц Уинской и Пушкарской поселились две белки. Как рассказывают очевидцы, продавец из фруктового киоска регулярно подкармливает зверьков орехами. Белочки уже стали любимцами всего района.
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В Перми на углу улиц Уинской и Пушкарской поселились две белки. Как рассказывают очевидцы, продавец из фруктового киоска регулярно подкармливает зверьков орехами. Белочки уже стали любимцами всего района.
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Новый автомобиль по старой цене
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