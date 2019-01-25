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← По центру Березников гуляют лисы

Пермяков испугал круживший над городом самолет →

На вокзале «Пермь-2» введена круглосуточная система электронной очереди

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терминал

На железнодорожном вокзале "Пермь-2" введена круглосуточная система электронной очереди для покупки билетов на поезда дальнего следования. Принцип работы схож с банковской: пассажиру необходимо выбрать на терминале интересующую категорию, затем ему присваивается номер, после достаточно лишь дождаться вызова в кассу. У большинства пассажиров вопросов не возникает, но бывают и исключения.

Пермь-2

В настоящее время в рамках программы повышения уровня обслуживания пассажиров система управления очередью внедрена на 4-х вокзалах Свердловской железной дороги: Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Пермь-2.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.01.2019 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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← По центру Березников гуляют лисы

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