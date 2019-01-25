На вокзале «Пермь-2» введена круглосуточная система электронной очереди
На железнодорожном вокзале "Пермь-2" введена круглосуточная система электронной очереди для покупки билетов на поезда дальнего следования. Принцип работы схож с банковской: пассажиру необходимо выбрать на терминале интересующую категорию, затем ему присваивается номер, после достаточно лишь дождаться вызова в кассу. У большинства пассажиров вопросов не возникает, но бывают и исключения.
В настоящее время в рамках программы повышения уровня обслуживания пассажиров система управления очередью внедрена на 4-х вокзалах Свердловской железной дороги: Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Пермь-2.
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