На вокзале «Пермь-2» введена круглосуточная система электронной очереди

На железнодорожном вокзале "Пермь-2" введена круглосуточная система электронной очереди для покупки билетов на поезда дальнего следования. Принцип работы схож с банковской: пассажиру необходимо выбрать на терминале интересующую категорию, затем ему присваивается номер, после достаточно лишь дождаться вызова в кассу. У большинства пассажиров вопросов не возникает, но бывают и исключения.

В настоящее время в рамках программы повышения уровня обслуживания пассажиров система управления очередью внедрена на 4-х вокзалах Свердловской железной дороги: Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Пермь-2.