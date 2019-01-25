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По центру Березников гуляют лисы
Автолюбитель снял видео, как по проспекту Ленина в Березниках бегают две дикие лисы. Животные пересекли дорогу и убежали. Водитель поехал за ними и нашел одну из них в сугробе.
В социальных сетях жители пишут, что в этом году лисы вышли в город, видимо, от голода. Их наблюдают в разных районах Березников.
Эпидемиологи же отмечают, что дикие лисы могут болеть бешенством. Если животное не убегает, идет на контакт с человеком или нападает на людей или собак, необходимо сообщить об этом в ветеринарную службу. При контакте с таким животным необходимо обращаться в травмпункт для назначения лечения.
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