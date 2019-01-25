Новый автомобиль по старой цене

Рост цен до 20 процентов, по общему мнению, именно так изменило автомобильный рынок России повышение налога на добавленную стоимость. Но, как показывает практика, не везде.

Автосалоны борются за клиентов. Всё дело в подросших ценниках автопрома всех мастей, НДС - виновник увеличения прайсов. Сергей Колосницин ещё до нового года хотел приобрести автомобиль, но так и не решился. Теперь вот новая попытка и, похоже, удачная.

Сергей Колосницин: "Я был приятно удивлен, увидел цены прошлого года на данный автомобиль и поэтому именно сейчас решил совершить покупку".

Это про Фольксваген Тигуан. Как гласит лозунг немецкого концерна - «Производит впечатление. И не только с первого взгляда». Новый современный дизайн. Функциональность: пакет Off-Road, постоянный полный привод 4Motion. Трехзонный климат-контроль. Электрообогрев лобового стекла и другие «теплые» опции для зимы.

Мнение экспертов. Вне зависимости от размеров и комплектации автомобиля, рост цен в связи с повышением НДС до 20% неизбежен. Поэтому принимать решение о покупке автомобиля нужно быстрее.

По данным сайта «Цена Авто», на который в том числе ссылается аналитическое агентство Автостат, начиная с середины декабря 26 компаний подняли цены на свои модели, причем абсолютное большинство обновили прайс-листы сразу после нового года. В зависимости от сегмента рынка разброс от 10 до 300 тысяч рублей плюсом. Но возможность приобрести автомобили по ценам прошлого года ещё есть.

Сергей Чебасов, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "Мы сохранили цены 2018 года. Например, Фольксваген Тигуан в комплектации «Сити» 1 млн 920 тысяч рублей, мы предлагаем приобрести за 1 млн 806 тысяч рублей, кроме этого, получить выгоду при сдаче автомобиля в трейд-ин до 60 тысяч рублей".

Количество автомобилей по прежней стоимости ограничено. Для Сергея Колосницина этот факт стал весомым поводом - ждать дальше и не решаться в прямом смысле себе дороже. А во время вручения ключей комплимент от французских виноделов стал очередным приятным бонусом от автосалона.