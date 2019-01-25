Сегодня утром сразу несколько аварий произошло в центре Перми. На перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Екатерининской, в сторону Камы, столкнулись фургон и легковушка, во время объезда этого ДТП в них въехала еще одна машина. Моментально образовался серьезный дорожный затор. К счастью, недалеко оказался экипаж ДПС, который достаточно быстро оформил все документы, автомобили разъехались. Скорее всего, причина ЧП - гололед и снежные заносы на дороге.