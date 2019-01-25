Несколько аварий произошло в центре Перми
Сегодня утром сразу несколько аварий произошло в центре Перми. На перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Екатерининской, в сторону Камы, столкнулись фургон и легковушка, во время объезда этого ДТП в них въехала еще одна машина. Моментально образовался серьезный дорожный затор. К счастью, недалеко оказался экипаж ДПС, который достаточно быстро оформил все документы, автомобили разъехались. Скорее всего, причина ЧП - гололед и снежные заносы на дороге.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На площади Восстания столкнулись пять автомобилей
Пермским школьникам рассказали о профессии реставратора
Специалисты представят варианты отбуксировки застрявших в камском льду судов
Законодатели: разрыв в зарплате руководителей и подчиненных будет сокращен
Число преступлений в крае снизилось на 4 процента
Пермячка требует 200 тысяч рублей за травму ребенка в кафе «Chicken»
«Молодые профессионалы» показали себя в деле
«Бытовые дебоширы» будут отвечать рублём
Школьникам разрешили остаться в мороз дома
В квартире у бабушки, накопившей 5 КАМАЗов мусора, началась генеральная уборка
Добавить комментарий: