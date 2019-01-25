На площади Восстания столкнулись пять автомобилей

В социальных сетях появилось видео массовой аварии, которая случилась накануне вечером на площади Восстания в Перми. Здесь, как пишет автор ролика, столкнулись пять автомобилей, в том числе машина такси "Яндекс". По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но несколько часов в этом месте было серьезно затруднено движение.