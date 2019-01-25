← Пермским школьникам рассказали о профессии реставратора
На площади Восстания столкнулись пять автомобилей
В социальных сетях появилось видео массовой аварии, которая случилась накануне вечером на площади Восстания в Перми. Здесь, как пишет автор ролика, столкнулись пять автомобилей, в том числе машина такси "Яндекс". По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но несколько часов в этом месте было серьезно затруднено движение.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермским школьникам рассказали о профессии реставратора
Специалисты представят варианты отбуксировки застрявших в камском льду судов
Законодатели: разрыв в зарплате руководителей и подчиненных будет сокращен
Число преступлений в крае снизилось на 4 процента
Пермячка требует 200 тысяч рублей за травму ребенка в кафе «Chicken»
«Молодые профессионалы» показали себя в деле
«Бытовые дебоширы» будут отвечать рублём
Школьникам разрешили остаться в мороз дома
В квартире у бабушки, накопившей 5 КАМАЗов мусора, началась генеральная уборка
Первый раз в первый класс: особенности приема
Добавить комментарий: