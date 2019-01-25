Пермским школьникам рассказали о профессии рестовратора
В Пермской художественной галерее начался проект "Погружение в профессию". Школьникам рассказывают и показывают, что такое реставратор. На месте сейчас находится корреспондент Карина Бурья, которая вышла на прямую связь со студией.
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