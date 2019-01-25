Специалисты представят варианты отбуксировки застрявших в камском льду судов

План и варианты отбуксировки застрявших в камском льду судов специалисты должны представить сегодня, как и расчет сил и необходимых средств. Информация была озвучена в время заседания оперативного штаба под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова.

Во вторник от пристани на Речном вокзале оторвало несколько водных транспортных средств. На судах находилось 3 человека - 2 охранника и рыбак-любитель. Их успешно эвакуировали на берег. А позже рабочих даже доставили обратно на судно, чтобы они смогли спасти свои вещи.