Законодатели: разрыв в зарплате руководителей и подчиненных будет сокращен

Еще одна законодательная инициатива в крае следует федеральному тренду - зарплаты руководителей государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров теперь будут зависеть от среднего уровня зарплаты рядовых работников. Коэффициенты позже установит правительство, но в любом случае, разрыв доходов руководителей и исполнителей должен заметно сократиться.

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Изначально было вообще соотношения, которые позволяли делать заработные платы руководителей значительно выше. Сейчас, поскольку устанавливается это соотношение, то такой разницы уже быть не должно. Не будем говорить о справедливости-несправедливости, но мы будем говорить о приведении в соответствие с федеральным законодательством".