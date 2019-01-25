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← Пермячка требует 200 тысяч рублей за травму ребенка в кафе «Chicken»

Законодатели: разрыв в зарплате руководителей и подчиненных будет сокращен →

Число преступлений в крае снизилось на 4 процента

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итоги

Пермские полицейские подвели итоги работы за 2018 год. В коллегии приняли участие губернатор Пермского края и заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулика. В рамках рабочей поездки он заслушал итоги работы пермской полиции. Одним из достижений стало то, что Прикамье теперь занимает 28 место по количеству преступлений в целом по России. При поддержке правительства Пермского края была улучшена в целом материальная база МВД. Приобретены служебные автомобили, металлодетекторы, оборудование для исследования различных веществ.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Работа идёт из года в год, и то, что такие результаты достигнуты, я считаю, это заслуга вас и вашего коллектива и, конечно же, нам очень важно, чтобы мы и дальше продолжали это движение".

В целом по региону за год снизилось число зарегистрированных преступлений на 4 процента. Подростковая преступность уменьшилась на 15. Меньше стало и количество дорожно-транспортных происшествий на 1,3 процента. Снизилось количество пострадавших, которые погибли. Их стало почти на 14 процентов меньше.

МВД

 

Заместитель министра отметил, что некоторые вопросы, которые не решались годами, наконец, начали сдвигаться с мёртвой точки. Это касается, прежде всего, недостроенного жилья и обманутых дольщиков.

Виталий Шулика, заместитель министра внутренних дел РФ: "Я надеюсь, что тот темп, который мы взяли, мы с вами сохраним, все недострои, которые у вас тут были брошены по ряду тех или иных обстоятельств, не будем их прямо сейчас выяснять, мы тоже введём в эксплуатацию. Максим Геннадьевич, Вам большое спасибо за то, что уделяете такое внимание этому".

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 25.01.2019 в 11:50 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермячка требует 200 тысяч рублей за травму ребенка в кафе «Chicken»

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