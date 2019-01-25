Число преступлений в крае снизилось на 4 процента

Пермские полицейские подвели итоги работы за 2018 год. В коллегии приняли участие губернатор Пермского края и заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулика. В рамках рабочей поездки он заслушал итоги работы пермской полиции. Одним из достижений стало то, что Прикамье теперь занимает 28 место по количеству преступлений в целом по России. При поддержке правительства Пермского края была улучшена в целом материальная база МВД. Приобретены служебные автомобили, металлодетекторы, оборудование для исследования различных веществ.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Работа идёт из года в год, и то, что такие результаты достигнуты, я считаю, это заслуга вас и вашего коллектива и, конечно же, нам очень важно, чтобы мы и дальше продолжали это движение".

В целом по региону за год снизилось число зарегистрированных преступлений на 4 процента. Подростковая преступность уменьшилась на 15. Меньше стало и количество дорожно-транспортных происшествий на 1,3 процента. Снизилось количество пострадавших, которые погибли. Их стало почти на 14 процентов меньше.

Заместитель министра отметил, что некоторые вопросы, которые не решались годами, наконец, начали сдвигаться с мёртвой точки. Это касается, прежде всего, недостроенного жилья и обманутых дольщиков.

Виталий Шулика, заместитель министра внутренних дел РФ: "Я надеюсь, что тот темп, который мы взяли, мы с вами сохраним, все недострои, которые у вас тут были брошены по ряду тех или иных обстоятельств, не будем их прямо сейчас выяснять, мы тоже введём в эксплуатацию. Максим Геннадьевич, Вам большое спасибо за то, что уделяете такое внимание этому".