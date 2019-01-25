Пермячка требует 200 тысяч рублей за травму ребенка в кафе «Chicken»

Орджоникидзевский суд Перми по существу начал рассматривать иск матери, чей ребенок рассек лоб о металлический штырь в кафе «Chicken». Пока моральная компенсация установлена на уровне 200 тысяч рублей. Плюс расходы на лечение, после травмы ребенок долгое время наблюдался у невролога и стоматолога. По словам истцов, все произошло 7 июля в детской игровой зоне во время празднования дня рождения.

Ольга Лузина, судья Орджоникидзевского районного суда г. Перми: "В суд обратилась Виноградова Марина Викторовна с исковым заявлением. Просит взыскать с ответчика в ее пользу моральный вред, а также расходы на лечение в размере 200 тысяч рублей".

Представители ответчика в суде утверждали, что игровая комната, где ребенок получил травму, имеет все необходимые сертификаты безопасности, была смонтирована еще в 2016 году. Необходимые документы были предоставлены. Выступили свидетели произошедшего. Следующее заседание назначено на февраль.