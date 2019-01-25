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«Молодые профессионалы» показали себя в деле
С перспективой выхода на российский масштаб. В Перми прошел региональный конкурс "Молодые профессионалы". Профессий в этом состязании немало, от автомехаников до пожарных, и умения надо было доказывать не словами, а делом. Как именно?
В этом году открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Прикамья» проходит уже в 5-й раз. Участие в нем принимают будущие специалисты со всего Прикамья. За ходом состязаний пристально наблюдают эксперты.
Сергей Константинов, эксперт: "Я обращаю внимание, как пользуются инструментом, соблюдают технику безопасности".
И если будущие автомеханики и специалисты по кадрам зарабатывали баллы в одиночку, то спасатели соревновались уже в командном зачете.
По легенде пострадавший оказался под завалом. Завал имитируется лабиринтом со множеством препятствий. Задача ребят достать пострадавшего, отнести его в надежное место и оказать ему первую медицинскую помощь.
На счету каждая минута, и многое зависит именно от слаженности командной работы. Важный момент - техника безопасности. Как признаются эксперты, задание не из простых.
Антон Нефедов, эксперт: "Они работают на уровне спасательных формирований. Данные задания предоставляются спасателям во время соревнований краевых и федеральных".
Итоги подведут в воскресенье. Победители получат не только хорошее дополнение к своему портфолио, но и возможность представлять Пермский край уже на национальных этапах.
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