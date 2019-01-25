«Бытовые дебоширы» будут отвечать рублём

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли изменения в закон об административных правонарушениях. Так, вводится понятие бытового дебоширства - это «действия гражданина, нарушающее спокойствие лиц, проживающих в жилом помещении, и создающие конфликтную ситуацию, сопровождающееся шумом, нецензурной бранью». Теперь эти действия будут наказываться штрафом от пятисот до 2 тысяч рублей. Ужесточение закона, по мнению законодателей, сможет помочь в профилактике в борьбе с более серьезными правонарушениями

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Бытовой дебошир - это тот человек, который не попадает под другие административные правонарушения, но в то же время он очень мешает жителям, соседям. И в первую очередь под это попадают самые незащищенные слои общества - дети и женщины. И я считаю, что это правильно, потому что лучше предупредить преступление".