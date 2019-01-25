Школьникам разрешили остаться в мороз дома

В связи с наступлением морозов школьники освобождаются от обязанности посещать уроки, но только если столбик термометра опустится ниже положенного, для каждого возраста - свой предел. Ученики 1–7-х классов могут не ходить на уроки, если температура воздуха на улице опустится ниже 25 градусов. Старшим школьникам с 8 по 11 класс можно остаться дома, если похолодает до - 28. При этом учебный процесс организуется с применением дистанционных технологий.Такое распоряжение озвучили в городском департамента образования.