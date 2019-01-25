Первый раз в первый класс: особенности приема

Первого февраля в школах Перми начнут принимать заявления от родителей, чьи дети должны отправиться в первый класс. Приём заявлений по месту регистрации будет проходить до 30 июня. А с первого июля в школах ждут тех, кто хочет учиться не по месту жительства, при условии, что будут свободные места. Узнать, за какой школой закреплен дом, можно на едином портале пермского образования, а также в районном отделе образования.

Кроме того, в городском департаменте образования собираются организовать прямые линии для родителей. 5 февраля с 11:00 до 12:00 в городском call-центре будет организована прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования Людмилы Сериковой по вопросам приема детей в первый класс. Задать свой вопрос можно будет по телефону 2-059-059. Горячая линия в департаменте образования будет работать в течение двух недель, с 4 по 15 февраля, получить консультацию родители смогут по телефонам 212-95-20, 212-94-67. Вопросы можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru.

Всего, по прогнозам департамента, в этом году в первый класс отправится более пятнадцати тысяч детей. А чтобы родители были в курсе всех нюансов, в пермских школах 2 февраля состоится день открытых дверей.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Педагогический коллектив должен максимально открыто рассказать об особенностях учреждения, познакомить с правилами приёма, показать сам коллектив, рассказать, какие будут учителя в этом году набирать первые классы".