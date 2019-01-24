В МВД Прикамья прошла итоговая коллегия

В МВД по Пермскому краю прошла итоговая коллегия, где озвучили главные результаты работы полиции за прошлый год. Участие в заседание принял прибывший в Пермь заместитель министра внутренних дел России, генерал-майор Виталий Шулика. Среди прочего заявлено, что общее количество зарегистрированных преступлений в Прикамье немного снизилось - на 4 процента, а вот число тяжких составов выросло почти на 15 процентов.